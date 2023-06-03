У районі Одеси спостерігається забруднення моря нафтопродуктами - міськрада

В акваторії Чорного моря в районі пляжу "Відрада" спостерігається забруднення моря нафтопродуктами, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"На морській поверхні візуально спостерігається характерна пляма нафтопродуктів невстановленого розміру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) вранці в суботу взяли проби морської води в місці забруднення з метою проведення відповідного лабораторного аналізу.

"На сьогодні співробітники Держекоінспекції, Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон проводять спільні дії зі встановлення обсягів і джерел забруднення та інформування в установленому порядку правоохоронних органів", - наголошують у міськраді.