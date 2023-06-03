Україна готова до контрнаступу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу.

"Я вважаю, що на сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли б деякі речі мати, але не можемо їх чекати місяцями. Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу", - сказав він в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Говорячи про можливе застосування Росією ядерної зброї, Зеленський сказав: "Загнаний звір боїться втратити своє життя". "Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Росії, треба це робити потужно", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про можливу зміну адміністрації США під час майбутніх виборів, Зеленський сказав, що "президент Байден допоміг більше нам, ніж тоді, коли був Трамп. Щоправда, широкомасштабної війни тоді не було. Я не знаю, як діяв би Трамп".

"Я не розумію, як він (Трамп - ІФ-У) за 24 години закінчив би війну. Але він не зробив цього тоді. Так, тоді не було широкомасштабного вторгнення, але були окуповані наші території", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості надання Україні систем ППО Patriot. "Єдина зброя, яка може зупиняти деякі ракети Росії, - це Patriot... 50 батарей Patriot - і люди не гинутимуть", - заявив Зеленський.

При цьому він зазначив, що "будь-який контрнаступ без контролю в небі дуже небезпечний".

Говорячи про Вільнюський саміт НАТО, Зеленський сказав, що, на його думку, "деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити в альянсі Україну".

"Якщо не бачать, і нам не дадуть сигнал у Вільнюсі, я вважаю, нам нічого робити у Вільнюсі... Скільки життів коштує одна фраза у Вільнюсі: Україна буде в НАТО після війни, коли це буде безпечно?" - запитав він.