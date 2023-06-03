Події

13:17 03.06.2023

Зеленський готовий приїхати до Латинської Америки заради зустрічі з главами держав регіону

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Зеленський готовий приїхати до Латинської Америки заради зустрічі з главами держав регіону

Президент України Володимир Зеленський готовий приїхати до Латинської Америки заради зустрічі з лідерами держав регіону.

"Мені дуже складно під час війни це зробити. Але я готовий. Я просив: давайте зробимо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти, я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряє своїм лідерам. І якщо я буду з вами говорити, перебуватиму у вас, ми детально побачимо, хто такий Путін, і що він не такий великий", - сказав він в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, опублікованому Офісом президента України в суботу.

"Якщо ви не маєте можливості приїхати до нас, нічого страшного, я корони не маю, і я дуже проста людина, я буду у вас. Давайте разом проговоримо наші кроки вперед", - сказав президент.

На його думку, якщо ці країни не готові надати Україні зброю, вони могли би підтримати Формулу миру, підтримати людей, гуманітарно".

Теги: #латинська_америка #зеленський

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