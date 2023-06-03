У РФ точаться суперечки про те, хто відповідальний за наступальну операцію в районі Мар'їнки - ISW

Окупанти переорієнтовують дебати щодо привласнення відповідальності за невеликі тактичні успіхи в районі Бахмута на наступальну операцію із захоплення Мар'їнки, де російські сили ледве просуваються від початку повномасштабного вторгнення, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 2 червня.

Західні аналітики зазначають, що ці дискусії в інформаційному просторі РФ збігаються з повідомленнями про прибуття чеченських сил, які "повинні взяти на себе відповідальність за донецький фронт і завершити захоплення Мар'їнки та інших населених пунктів у цьому районі".

У звіті передбачається, що дискусії спрямовані на підрив спроможності глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова використати будь-які подальші тактичні успіхи з метою підвищення свого авторитету і відновлення своїх військових формувань як основної нерегулярної наступальної сили після завершення дій сил ПВК "Вагнер" та їх відходу з фронту.

"Багато іррегулярних формувань, насамперед сили т. зв. ДНР, служили на донецькому фронті й можуть бути обурені спробою Кадирова взяти на себе відповідальність за будь-який успіх після кількох місяців затяжних наступів", - зазначено в повідомленні.

Крім цього, дискусія навколо Мар'їнки збігається з узгодженою атакою чеченських командирів на власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що викликало суперечки між чеченськими та вагнерівськими командирами про те, які сили "успішніше воюють в Україні".

Аналітики ISW вважають, що інші нерегулярні сили окупантів можуть намагатися повторити цю інформаційну кампанію в Мар'їнці та інших місцях України і, ймовірно, конкурують між собою за очікувану прихильність Кремля.

"Взяття Мар'їнки, селища з довоєнним населенням у 10 000 осіб, яке не має ні тактичного, ні оперативного значення, найімовірніше, матиме для Кремля лише незначний інформаційний зиск", - наголошується в повідомленні.

Однак від початку повномасштабного вторгнення війська країни-агресора просунулися менше ніж на 2 км від контрольованої 2014 року території навколо Мар'їнки, що свідчить про те, що всі ці розмови є передчасними.