Події

11:21 03.06.2023

Унаслідок російської агресії в Україні загинули 484 дитини, 998 - поранені

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Унаслідок російської агресії в Україні загинули 484 дитини, 998 - поранені

Станом на ранок 3 червня 2023 року понад 1482 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, 484 дитини загинули й 998 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 74, Чернігівській - 71, Луганській - 67", - ідеться в повідомленні, опублікованому в суботу.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

2 червня внаслідок обстрілу окупантами смт Ківшарівка Харківської області поранення дістав 3-річний хлопчик.

Також 2 червня між с. Лютівка та с. Леміщене Харківської області автомобіль із сім'єю наїхав на вибуховий пристрій і підірвався. Поранень дістали дві дівчинки 12 і 15 років та 12-річний хлопчик, які були в авто.

2 червня в с. Загорянівка Херсонської області на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, який залишили окупанти. Травм дістали двоє хлопчиків 3 і 10 років.

Теги: #діти #війна

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