Події

08:27 03.06.2023

За добу загинуло двоє жителів Донецької області, чотири людини дістали поранення

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За добу загинуло двоє жителів Донецької області, чотири людини дістали поранення

Унаслідок обстрілу російських окупантів у Торецьку, Бахмутського району Донецької області загинули 2 місцеві жителі, за добу в області 4 людини дістали поранення, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у зведенні за минулу добу.

"За 2 червня вдалося уточнити інформацію про 2 загиблих у Торецьку. Крім того, за добу 4 людини в області дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Також Кириленко наголосив, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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