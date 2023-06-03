За добу загинуло двоє жителів Донецької області, чотири людини дістали поранення

Унаслідок обстрілу російських окупантів у Торецьку, Бахмутського району Донецької області загинули 2 місцеві жителі, за добу в області 4 людини дістали поранення, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у зведенні за минулу добу.

"За 2 червня вдалося уточнити інформацію про 2 загиблих у Торецьку. Крім того, за добу 4 людини в області дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Також Кириленко наголосив, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.