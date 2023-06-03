За добу війська РФ завдали 67 авіаударів, 17 ракетних і 91 обстріл із РСЗВ

За минулу добу російська федерація обстріляла територію України, використовуючи авіацію, ракети, а також реактивні системи залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби противник завдав 67 авіаційних і 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню", - ідеться в ранковому зведенні у фейсбуці у суботу.

Зокрема, противник на сіверському та слобожанському напрямках минулої доби завдав авіаційних ударів біля Огірцевого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка та Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина Буда, Ромашкове, Атинське, Безсалівка, Біловоди, Басівка, Юнаківка, Покровка, Новодмитрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.

На куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Іванівки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів у районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області, а також ракетного - по Дружківці. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхове-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог продовжує знищувати міста і села. Завдав авіаударів по Мар'їнці та Катеринівці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Перемога та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку окупанти завдали авіаударів у районі Пречистівки, здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Веселе, Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Комишуваха та Новоандріївка Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.