ЗС України за добу відбили 29 атак РФ

За минулу добу вівторка, 2 червня, ЗС України відбили 29 атак окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повністю окупувати Луганську і Донецьку області, повідомили в Генштабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За минулу добу відбулося 29 бойових зіткнень", - повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці у суботу.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На куп'янському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області.

На лиманському напрямку війська РФ вели безуспішні наступальні дії поблизу Макіївки Луганської області та Спірного Донецької області.

На бахмутському - вів наступальні дії в напрямку Іванівського, успіху не мав.

На мар'їнському напрямку противник вів наступальні дії у міста Мар'їнка, проте українські захисники відбили всі 14 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.