Авіація завдала по ворогу 15 авіаударів за добу, а також 2 по ЗРК противника

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 удари по його зенітно-ракетних комплексах, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що за минулу добу "було знищено 15 крилатих ракет і 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника", - йдеться в ранковому зведенні в суботу.