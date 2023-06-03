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02:36 03.06.2023

Кулеба: ми вважаємо, що ПДЧ у НАТО більше не має вважатися елементом на шляху до членства

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Кулеба: ми вважаємо, що ПДЧ у НАТО більше не має вважатися елементом на шляху до членства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО – це механізм, який себе зжив і не має застосовуватися до України.

“Позиція України щодо наступного кроку до членства в НАТО включає один елемент, який я можу озвучити. Ми вважаємо, що ПДЧ більше не має вважатися елементом на шляху до членства. Це механізм, який себе зжив і не має застосовуватись до України”, - сказав Кулеба на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкном у Києві.

Глава МЗС України повідомив, що однією з тем його переговорів з естонським колегою була підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі та очікування України від саміту.

“Я чітко та відверто сформулював наші очікування, вони збігаються з естонською позицією. Ключове, безумовно, це крок до членства України в НАТО та гарантії безпеки для України. Ми будемо дуже відкриті, але жорсткі у захисті цих питань. Ми розуміємо, що не є членом НАТО і не можемо диктувати рішення Альянсу, але ми маємо повне право боротися за євроатлантичну безпеку, навіть не будучи ще членами НАТО”, - зазначив Кулеба.

Він заявив, що членство України в НАТО - питання неминуче, "і воно рано чи пізно відбудеться".

“Бо без України неможливо захистити євроатлантичний простір. І ми маємо змінити думку тих, хто вважає, що членство має відбутися краще пізніше, ніж раніше”, - сказав міністр.

Крім того, він підкреслив, що тема прогресу в питанні членства України в НАТО є для українців "не тільки політично важливою, а й дуже чутливою".

“Оскільки ні солдатів у окопі, ні громадянин у бомбосховищі, ні дипломат у своєму кабінеті не може зрозуміти: чому сьогодні Україна захищає весь євроатлантичний світ, але при цьому євроатлантичний світ не може хоча б на слово більше, ніж говорив у Бухаресті у 2008 році. Я сподіваюся, що цей рівень напруги, який є в Україні щодо питання членства, буде почутий не лише у Брюсселі, а й у кожній столиці країни-члена НАТО”, - зазначив міністр Кулеба.

Теги: #нато #членство #україна

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