У Михайлівці 4 колаборанти підірвалися в авто – мер Мелітополя
У смт Михайлівка Запорізької області 4 колаборанти, прямуючи до місцевого кафе, підірвалися в машині, інформація про їх стан уточнюється, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", - написав він у телеграмі.
Федоров заявляє, що за попередньою інформацією серед них був і власник місцевого кафе Дидоводюк, який, за його словами, "гостинно годував рашистів".
Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.