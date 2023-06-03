У Михайлівці 4 колаборанти підірвалися в авто – мер Мелітополя

У смт Михайлівка Запорізької області 4 колаборанти, прямуючи до місцевого кафе, підірвалися в машині, інформація про їх стан уточнюється, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", - написав він у телеграмі.

Федоров заявляє, що за попередньою інформацією серед них був і власник місцевого кафе Дидоводюк, який, за його словами, "гостинно годував рашистів".

Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.