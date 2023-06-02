Зеленська відвідала відкриття найбільшої дитячої зони на Центральному вокзалі Києва
Перша леді України Олена Зеленська відвідала відкриття найбільшої дитячої зони "Спільно" на Центральному вокзалі Києва, повідомляє пресслужба глави української держави.
"На Центральному вокзалі Києва ЮНІСЕФ разом з "Укрзалізницею" відкрили найбільший дитячий простір "Спільно". Він пристосований для зручного перебування батьків із дітьми, тут є кабінки для грудного вигодовування, бібліотека. А ще – спортивно-ігрова зона, футбольний куточок і повноцінний музей науки із залізничними експонатами", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті в п'ятницю.
У заході відкриття та присвяченій йому дискусії, окрім першої леді, брали участь віцепрем'єр-міністр із відбудови України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Під час дискусії учасники обговорили важливість відновлення дитячо-юнацької інфраструктури.
"Для батьків вокзал – це завжди метушня й напруження, а для дитини – очікування пригоди. Тут починається мандрівка. Останні місяці були дуже важкими для наших дітей, вокзали були місцем початку евакуації, тож хочеться, щоб вони знову стали відправною точкою добрих пригод і магнітом для повернення наших родин", - зазначила Зеленська.
Кубраков наголосив, що "йдеться про комфорт і можливості не лише для дітей, а й для тисяч українських сімей, які хочуть повернутися додому".
У свою чергу перша леді України наголосила на важливості безбар'єрності не тільки в дитячих просторах, а й у всій країні.
"Особливо важливо, що цей простір – безбар’єрний, бо саме в такому дусі має відбудовуватися країна. Ми як суспільство й раніше мали різні потреби та різні перепони. Але після пережитого на війні і в дітей, і в дорослих потреб стане більше. І найперша з них – потреба у комфортному, безстресовому житті. Не лише вокзали – весь простір країни прагнемо зробити зручним і людино- й дитиноцентричним, щоб у наших дітей, які пережили стільки важких моментів, з’явилися нарешті моменти втіхи та радості", - сказала Зеленська.
Лісовий наголосив на важливості забезпечення комфортного та безбар'єрного середовища також і в освітніх процесах.