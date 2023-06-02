Гендиректор МАГАТЕ хоче втретє з початку війни відвідати окуповану російськими загарбниками ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі найближчим часом планує третій після повномасштабного вторгнення візит на окуповану російськими загарбниками Запорізьку АЕС.

"Зі встановленням п'яти принципів і моїм наміром повідомляти про будь-які порушення важливо, щоб я знову поїхав на станцію, щоб оцінити події, які відбуваються з моменту мого останнього візиту наприкінці березня", - сказав Гроссі, слова якого наведено в повідомленні на сайті МАГАТЕ в п'ятницю ввечері.

Він висловив занепокоєння декількома подіями, що відбуваються на ЗАЕС. Насамперед це відсутність ліній резервного електропостачання станції на власні потреби, хоча до війни їх було чотири.

Водночас голова МАГАТЕ зазначив, що ЗАЕС уже три місяці покладається на єдину діючу лінію електропередачі 750 кВ, після відключення якої, як це сталося востаннє 22 травня, найбільша в Європі АЕС змушена перейти на аварійні дизель-генератори.

Він додав, що Україна не може через воєнні дії відновити розташовану на підконтрольній їй території ЛЕП 330 кВ, пошкоджену 1 березня, а РФ також не відремонтувала відкритого розподільного пункту 330 кВ на підконтрольній російським військам Запорізькій ТЕС, що прилягає до ЗАЕС, щоб відновити три інші лінії 330 кВ.

"Групі експертів МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, досі не надано доступу до Запорізької ТЕС для оцінки ситуації, попри запевнення "Росатома", що вони зможуть туди поїхати. Тривають консультації щодо забезпечення доступу. Наші експерти мають на власні очі побачити, який вигляд має поточна ситуація і чи можливо там відновити резервне електропостачання", - наголосив Гроссі.

За його словами, напружену ситуацію на ЗАЕС акцентують, зокрема, мінні вибухи неподалік її майданчика, про які минулого тижня повідомляла команда МАГАТЕ, а також вимкнення 17 травня автоматичного передавання даних із восьми станцій радіаційного моніторингу, розташованих поблизу станції.

Він пояснив, що Україна надає дані до Міжнародної інформаційної системи радіаційного моніторингу МАГАТЕ (IRMIS), яка збирає дані радіаційного моніторингу майже в реальному часі з понад 6 000 станцій у всьому світі. У разі відсутності автоматичного зв'язку, дані щоденного радіаційного моніторингу з восьми станцій надають групі МАГАТЕ на ЗАЕС і згодом оприлюднюють на IRMIS.

За словами Гроссі, він повідомив українській владі, що МАГАТЕ вирішує це питання з керівництвом станції та відповідними посадовими особами.

Він також зазначив, що заплановану ротацію нинішньої групи експертів МАГАТЕ - восьма від моменту створення місії у вересні минулого року – було відкладено через місцеві погодні умови. Водночас на всі підконтрольні Україні АЕС, включно з Чорнобильською, прибули нові групи експертів МАГАТЕ.

Загалом, описуючи ситуацію на атомних станціях України, голова МАГАТЕ зазначив, що аварійно зупинений 22 травня реактор Південноукраїнської АЕС повернувся на повну потужність. Окрім того, він зазначив, що поновлюється транспортування відпрацьованого ядерного пального до його централізованого сховища в зоні Чорнобильської АЕС. При цьому він звернув увагу, що 29 травня біля Хмельницької АЕС було виявлено безпілотний літальний апарат.

Гроссі також підтвердив, що в межах впровадженої агентством комплексної програми медичної допомоги, включно з психологічною підтримкою, експерти МАГАТЕ доставлять на декілька АЕС необхідне медичне обладнання.

Крім того, за його словами, останніми днями МАГАТЕ організувало ще два постачання устаткування для АЕС - цього разу супутникові системи зв'язку, антени та спектрометри, які стали можливими завдяки внескам Великої Британії та США.

"Завдяки 18 постачанням від початку воєнних дій МАГАТЕ сприяло пакету міжнародної допомоги Україні на загальну суму EUR5 млн на підтримку ядерної безпеки", - підсумував Гроссі.

Як повідомлялося, наприкінці травня голова МАГАТЕ запропонував п'ять принципів безпеки Запорізької АЕС

По-перше, ЗАЕС не має використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння (тобто РСЗВ, артилерійських систем і боєприпасів, танків) або військовослужбовців, які можуть бути використані для нападу з території станції.

По-друге, не має бути жодних нападів із боку станції або проти неї, зокрема на реактори, сховища відпрацьованого пального, іншу критичну інфраструктуру або персонал.

Третій принцип - ліквідація ризику втрати зовнішнього електропостачання, для чого необхідно забезпечити його доступність і безпеку.

Четвертий - усі конструкції, системи та елементи, необхідні для безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС, мають бути захищені від посягань або актів саботажу.

Як п'ятий принцип він назвав, що не слід вживати жодних дій, які підривають вищевикладені принципи.

За його словами, він сформував цей набір у результаті інтенсивних консультацій із керівництвом України, а також Росії.

2 червня Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) повідомила, що російські загарбники заблокували передання інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) окупованої ними Запорізької АЕС.