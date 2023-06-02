Події

19:14 02.06.2023

Військове керівництво РФ ухвалило рішення посилити державний кордон курсантами військових ВНЗ - Генштаб ЗСУ

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Військове керівництво РФ ухвалило рішення посилити державний кордон курсантами військових ВНЗ - Генштаб ЗСУ

Військове керівництво країни-агресора ухвалило рішення посилити державний кордон курсантами вищих військових навчальних закладів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Військовим керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів. Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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