Протягом доби ворог завдав 62 авіаційних і 15 ракетних ударів, здійснив майже 20 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних і 15 ракетних ударів, здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БПЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби окупанти здійснили 15 атак, проте всі ворожі атаки були відбиті українськими захисниками.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Огірцевого Харківська область. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Ромашкове, Атинське, Юнаківка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.

На куп'янському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного - Донецької. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, а також обстріляв з артилерії населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області, а також здійснив артилерійський обстріл Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Предтечиного, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не здійснював, завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки Донецької області, а також здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка.

На мар'їнському напрямку за добу ворог вів наступальні дії в районі міста Мар'їнка, однак ЗСУ відбили всі вісім атак окупантів. Орієнтовні втрати противника становили до десяти осіб загиблими та майже 20 - пораненими. Також було знищено дві одиниці ворожої автомобільної техніки.

Водночас армія агресора завдала авіаційного удару по Мар'їнці та здійснила артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів у районах Ольгівського та Новоданилівки Запорізької області, а також Козацького та Одрадокам'янки Херсонської області. Також здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області, а також міста Херсон.