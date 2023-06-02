Події

18:02 02.06.2023

Зафіксовано часткові відключення е/е у трьох районах Києва через грозу - "ДТЕК"

1 хв читати
Зафіксовано часткові відключення е/е у трьох районах Києва через грозу - "ДТЕК"

Через грозу зафіксовано часткові вимкнення електроенергії в Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці, а також у Фастівському та Бучанському районах Київської області, повідомив "ДТЕК" у телеграмі ввечері в п'ятницю.

"Енергетики "ДТЕК" перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", - зазначили в енергохолдингу.

Як попередили в компанії, складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - звернулися в "ДТЕК" до споживачів.

Теги: #київ #негода #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 02.06.2023
За травень у Києві 92 тис. осіб скористалися метро як укриттям

За травень у Києві 92 тис. осіб скористалися метро як укриттям

05:20 02.06.2023
У повітряному просторі над Києвом та околицями силами ППО виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу - КМВА

У повітряному просторі над Києвом та околицями силами ППО виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу - КМВА

21:53 01.06.2023
Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

21:50 01.06.2023
У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

21:17 01.06.2023
Охоронець поліклініки, де люди не могли потрапити до укриття, був тверезий

Охоронець поліклініки, де люди не могли потрапити до укриття, був тверезий

14:07 01.06.2023
Голова КМВА доручив здійснити перевірки укриттів у столиці із залученням поліції, ДСНС і Муніципальної охорони

Голова КМВА доручив здійснити перевірки укриттів у столиці із залученням поліції, ДСНС і Муніципальної охорони

11:38 01.06.2023
Голови РДА відповідальні за доступність та обладнання укриттів - Кличко

Голови РДА відповідальні за доступність та обладнання укриттів - Кличко

09:41 01.06.2023
У Києві скасували всі заходи до Дня захисту дітей

У Києві скасували всі заходи до Дня захисту дітей

09:25 01.06.2023
У Києві без гарячої води внаслідок ракетної атаки РФ залишилися 64 будинки

У Києві без гарячої води внаслідок ракетної атаки РФ залишилися 64 будинки

09:16 01.06.2023
У Нацполіції України уточнили кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ

У Нацполіції України уточнили кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ оголосила підозру бізнес-партнеру Коломойського Кіперману за привласнення майже 600 млн грн "Укртатнафти"

За травень у Києві 92 тис. осіб скористалися метро як укриттям

Резніков прибув до Сінгапуру на найбільший в АТР безпековий форум, провів низку зустрічей із колегами

Створення коаліції Patriot обговорюється з учасниками "авіаційної" коаліції - Зеленський

Президент Естонії прибув до України, повідомив Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по Ківшарівці, двоє людей загинули, ще четверо поранені, зокрема 3-річна дитина

Італійська la Repubblica розповіла про плани відновлення України та роль "Метінвесту" і "ДТЕК" у цьому процесі

Близько 15% тіл, виявлених на місці масового поховання під Ізюмом, поки що не ідентифіковано - поліція

Військове керівництво РФ ухвалило рішення посилити державний кордон курсантами військових ВНЗ - Генштаб ЗСУ

СБУ оголосила підозру бізнес-партнеру Коломойського Кіперману за привласнення майже 600 млн грн "Укртатнафти"

Протягом доби ворог завдав 62 авіаційних і 15 ракетних ударів, здійснив майже 20 обстрілів із РСЗВ

На Херсонщині розробили план дій у разі вчинення РФ терактів - голова ОВА

Окупанти вдарили двома ракетами по Харківщині, попередньо без постраждалих

Резніков після зустрічі з главою Пентагону: Продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України

Окупанти втратили 34 одиниці озброєння і військової техніки та майже дві роти особового складу за добу на Таврійському напрямку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА