Зафіксовано часткові відключення е/е у трьох районах Києва через грозу - "ДТЕК"

Через грозу зафіксовано часткові вимкнення електроенергії в Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці, а також у Фастівському та Бучанському районах Київської області, повідомив "ДТЕК" у телеграмі ввечері в п'ятницю.

"Енергетики "ДТЕК" перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", - зазначили в енергохолдингу.

Як попередили в компанії, складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - звернулися в "ДТЕК" до споживачів.