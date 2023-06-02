Події

17:38 02.06.2023

За травень у Києві 92 тис. осіб скористалися метро як укриттям

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За травень у Києві 92 тис. осіб скористалися метро як укриттям

У травні 2023 року станціями столичного метро як укриттями під час нічних тривог скористалося 92 тисячі осіб, з яких 10 300 дітей, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Інфраструктура, колектив підприємства та працівники поліції працюють у цілодобовому режимі, аби забезпечити належний рівень безпеки та умов перебування. На станціях є санвузли, фонтанчики з водою та додаткові стільці. За потреби працівники станції видають матраци та ковдри, проте більшість людей, саме під час нічної тривоги, приходять зі своїми комплектами. Для пасажирів з маленькими дітьми чергові по станції, за можливості, виділять приміщення, де комфортніше перебувати з малюками. Ми нагадуємо, що на станціях прохолодно, тому просимо передбачити теплий одяг та пледи", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що 46 підземних станцій столичного метро працюють як укриття в цілодобовому режимі. У разі оголошення сигналу "повітряна тривога" в комендантську годину (з 00:00 до 05:00) прохід на станцію забезпечує працівник поліції. Також необхідно мати із собою документ, що посвідчує особу.

Теги: #метро #київ #укриття

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