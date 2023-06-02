Окупанти втратили 34 одиниці озброєння і військової техніки та майже дві роти особового складу за добу на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку втрати російських окупантів вбитими і пораненими становили майже дві роти за добу, також знищено та пошкоджено 34 одиниці озброєння і військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 887 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Знищені та пошкоджені 34 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема командно-штабна машина, 4 танки, 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М", РЕБ "Поле-21", 2 одиниці 2А36 "Гіацинт-Б", ЗРК ТОР-М2, ЗРК 3К37 "БУК", ЗРК "Стріла-10", БПЛА Supercam, дрон-камікадзе Shahed-136, БПЛА "Орлан-10" тощо.

Було також знищено п'ять складів із боєприпасами ворога.