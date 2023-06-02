Житель Харківщини, скориставшись необачністю коханої, привласнив понад мільйон гривень з її рахунку

Слідчі поліції спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам у Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури викрили 26-річного місцевого жителя, який викрав гроші з рахунку своєї співмешканки.

"Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними слідства, чоловік дізнався, що на розрахунковому рахунку співмешканки є майже 1,2 млн грн, які вона отримала як дивіденди від ведення господарської діяльності. Доступ до грошей вона отримувала за допомогою застосунку в мобільному телефоні.

Користуючись тим, що дівчина перебуває за кордоном і не завжди має змогу перевірити та проконтролювати рух своїх коштів на банківських рахунках, чоловік вирішив заволодіти її грошима. Щоб не викликати підозр, він вирішив вчинити крадіжку кількома транзакціями на різні суми протягом 3 місяців.

Чоловік знайшов у блокноті телефону пароль від мобільного застосунку і, маючи вільний доступ до телефону, в період із січня по березень здійснив 12 транзакцій і переказав на свій рахунок понад мільйон гривень.

Ці гроші чоловік витрачав на покупки в торговельно-розважальних мережах і через посередників поповнював свій криптогаманець.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання підозрюваного, під час якого було вилучено мобільний телефон, банківську картку, гроші, а також встановлено, що підозрюваний має паспорт громадянина Росії.