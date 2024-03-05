Лондонською поліцією знайдено Ferrari F512M, вкрадений у 1995 році

Рідкісний Ferrari, вкрадений 28 років тому у колишнього гонщика Формули-1 в Лондоні, був знайдений поліцією, повідомляє BBC.

Червоний Ferrari F512M відправили до Японії після того, як його викрали у Герхарда Бергера в 1995 році, повідомила столична поліція. Спорткар був вкрадений у квітні 1995 року, коли містер Бергер перебував на Гран-прі Сан-Марино в Імолі, Італія.

Автомобіль вартістю 350 000 фунтів стерлінгів був одним із двох викрадених Ferrari. Другий автомобіль досі не знайдено. Офіцери заявили, що вони працювали з Ferrari і міжнародними автосалонами в рамках "копіткого" розслідування. Арештів поки що не було.

Співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю і Національного агентства по боротьбі зі злочинністю з'ясували, що автомобіль перебував у Японії, доки його не привезли до Великої Британії наприкінці 2023 року.

Ferrari попередила поліцію в січні, після того як провела перевірку моделі, яку купив покупець у США.

Констебль Майк Пілбім сказав: "Вкрадений Ferrari вартістю близько 350 000 фунтів стерлінгів зник більш ніж на 28 років, перш ніж нам вдалося розшукати його всього за чотири дні".