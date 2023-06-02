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13:27 02.06.2023

Чотирьох блогерів, які оприлюднювали роботу ППО, узято під цілодобовий домашній арешт - прокуратура

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Чотирьох блогерів, які оприлюднювали роботу ППО, узято під цілодобовий домашній арешт - прокуратура

Чотирьом блогерам, які поширювали інформацію про роботу ППО, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За клопотанням Київської міської прокуратури чотирьом особам, підозрюваним у поширенні в інтернеті інформації про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, ухвалою суду підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

У прокуратурі столиці нагадують, що підозрювані під час масованої ракетної атаки РФ 16 травня по території Києва поширили відео роботи протиповітряної оборони України. Зняті матеріали вони розмістили в соціальних мережах.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 114-2 КК України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

"Прокуратура закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати та оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України та наслідки ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відслідковувати такі повідомлення і коригувати удари", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #суд #блогери #ппо

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