Повітряні сили: Минулої ночі знищено всі цілі - 15 ракет і 21 ударний дрон

Сили оборони минулої ночі знешкодили всі засоби, що атакували Україну, - 15 крилатих ракет і 21 ударний дрон, повідомляють Повітряні сили.

"Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, всі 15 крилатих ракет і 21 ударний дрон знищено", - йдеться в повідомленні Повітряних сил у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, спершу російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Shahed-136/131" - близько 23:00 у ніч на 2 червня. "Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра. Близько 3:00 крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс із Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", - повідомляють Повітряні сили подробиці нічної атаки.

"Чергова нічна атака завершилася невдачею для ворога та черговим успіхом української ППО", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/kpszsu/2550