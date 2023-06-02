Події

08:08 02.06.2023

За добу ліквідовано 540 окупантів, 15 танків, 27 артилерійських систем, 6 БПЛА і 10 крилатих ракет

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За добу ліквідовано 540 окупантів, 15 танків, 27 артилерійських систем, 6 БПЛА і 10 крилатих ракет

За добу Сили оборони знищили 540 окупантів, 15 танків, 27 артилерійських систем, 28 од. спецтехніки, 2 ППО противника, 6 БПЛА і 10 крилатих ракет, повідомляє Генштаб ЗСУ вранці в п'ятницю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали особового складу близько 208910 (+540) осіб ліквідовано, танків 3819 (+15) од, бойових броньованих машин 7490 (+12) од, артилерійських систем - 3501 (+27) од, РСЗВ - 575 (+0) од, засоби ППО - 335 (+2) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 298 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3137 (+6), крилаті ракети - 1117 (+10), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6267 (+28) од, спеціальна техніка / спеціальне обладнання - 465 (+7)", - ідеться у зведенні Генштабу.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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