ЄС виділить Україні 50 млн євро на тимчасові мости

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримає грант Євросоюзу за підтримки Європейського інвестиційного банку в розмірі понад 50 млн євро на тимчасові мости для відновлення мобільності в Україні, повідомляє пресслужба відомства у фейсбуці.

"Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк ЄС та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України підписали грантову угоду про виділення понад 50 млн євро. Агентство відновлення використає грантові кошти для закупівлі тимчасових мостів, які підвищать мобільність населення України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тимчасові мости допоможуть Україні розв'язати проблеми, які виникли внаслідок російських атак, зокрема з покращенням доступу українців до базових послуг та необхідної допомоги.

За даними агентства, ЄІБ надасть Україні грантові кошти ЄС, доступні в рамках Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу (NIP), які до війни передбачалися для підтримки впровадження кредитної угоди ЄІБ щодо транспортного сполучення в Україні.

"Цей грант доповнює пакети Екстрених заходів солідарності від ЄІБ, підготовлених у співпраці з Європейською комісією як терміновий захід для підтримки України. Ці заходи передбачають виділення Україні 2,3 млрд євро екстреної допомоги, з яких 1,7 млрд євро вже було виплачено у 2022 році на потреби критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності країни", - зазначається в повідомленні.