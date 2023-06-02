Близько чотирьох млн машин Kia оснащені пристроями потенційно небезпечного виробника

Близько 4 млн автомобілів південнокорейської Kia оснащені пристроями компанії, яка відмовилася відкликати їх на прохання американського регулятора на тлі можливої загрози життю автовласників і пасажирів.

Національне управління з безпеки дорожнього руху США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) нещодавно опублікувало документ, згідно з яким Kia повідомила йому в грудні 2016 року, що приблизно 4 млн випущених нею за 16 років машин оснащені нагнітачами подушки безпеки від американської ARC Automotive.

У травні NHTSA попросила ARC відкликати 67 млн несправних нагнітачів, які можуть вибухнути під час аварії, і вказала на ДТП, що вже сталися, які призвели до загибелі щонайменше двох осіб і заподіяння шкоди ще низці людей.

ARC відмовилася відкликати пристрої, пославшись на відсутність дефектів.

Регулятор пояснив газеті The Wall Street Journal, що дані в нещодавно опублікованому документі стосуються всіх нагнітачів ARC, якими були оснащені автомобілі Kia за 16 років, а не лише тих, які він просив відкликати.

Kia заявила, що співпрацює з владою, щоб оцінити масштаб проблеми.

Минулого місяця також стало відомо про відкликання близько 1 млн позашляховиків виробництва General Motors у зв'язку з аналогічною проблемою.

"Вибух нагнітача може призвести до серйозних травм або загибелі внаслідок ураження водія та інших осіб, які перебувають в автомобілі, металевими фрагментами", - зазначало NHTSA.

Акції Kia подешевшали на 2% за підсумками торгів у четвер.