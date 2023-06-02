Події

07:39 02.06.2023

Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" викликають підвищену тривогу в інформаційному просторі РФ

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Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" викликають підвищену тривогу в інформаційному просторі РФ

Публічна реакція російських держчиновників і блогерів на рейди Російського добровольчого корпусу і Легіону "Свобода Росії" в Білгородську область демонструє підвищену тривогу в інформаційному просторі РФ, повідомляється у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Реакція російських офіційних осіб і блогерів на обмежений рейд у Білгородській області свідчить про збереження підвищеної тривоги в російському інформаційному просторі з приводу війни в Україні", - зазначають аналітики ISW.

Інститут вивчення війни акцентує - у Білгородській області відбувається евакуація населення з прикордонних територій.

"Губернатор Гладков повідомив, що російська влада Білгородської області евакуювала 200 дітей до Пензенської області та планує 3 червня евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей. З 1 червня Служба Росії повідомила, що Гладков домовився з владою кількох регіонів Росії про прийом 1200 білгородців під час евакуації. Ці евакуації, відзначена Путіним уважність і характеристика рейду як спроби "вторгнення" на російську територію дають підстави припустити, що Кремль намагається використати ці обмежені рейди для підтримки тривалих інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб показати війну в Україні як екзистенціальну і заручитися внутрішньою підтримкою для затяжної війни", - йдеться у зведенні.

Крім того, пише ISW, деякі російські блогери використовували ситуацію в Білгородській області для критики російського керівництва, тоді як інші стверджували, що "обмежені рейди є передвісниками українських контрнаступальних операцій".

"Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін стверджував, що підвищена активність у Росії є результатом того, що російські війська витрачають даремно резерви..., російська влада не здатна перевести економіку на військові рейки, а Кремль вирішив не запроваджувати воєнний стан... Ці невдачі змусили Україну зрозуміти відносну слабкість Росії, припустив, що вони додали сміливості українським силам для проведення операцій у самій Росії", - цитує блогера Інститут вивчення війни.

Також ISW звертає увагу на його слова, що Кремль, найімовірніше, надто пізно відреагує на ймовірні українські операції в Росії і що на той час підтримка російською громадськістю російського керівництва ослабне.

Крім того, йдеться у зведенні, частина російських воєнкорів вважають, що рейди в Білгородській області є спробою України відвернути російські сили від важливих ділянок фронту в Україні в прикордонні райони напередодні можливих українських контрнаступальних операцій.

Водночас у повідомленні ISW йдеться про те, що операції РДК і Легіону "Свобода Росії" в Білгородській області є рейдами за доктриною американської армії.

"Рейди, згідно з доктриною армії США, є дрібномасштабними штурмовими операціями, що передбачають швидке проникнення на ворожу територію з метою отримання інформації, розгрому ворожих сил або знищення об'єктів. Рейди закінчуються запланованим відходом із вузько визначеної цільової області і не спрямовані на встановлення довгострокового контролю над територією. РДК і ЛРС не робили серйозних спроб встановити контроль над територією Білгородської області ні 1 червня, ні під час рейду 22 травня, незважаючи на декларовану ними мету захоплення території Росії", - наголошується у зведенні ISW.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-1-2023

 

 

Теги: #фронт #обстановка #isw

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