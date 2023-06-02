Росія продовжує тактику терору, намагаючись залякати населення України

Окупанти, зазнаючи значних втрат на фронті, продовжують тероризувати населення України атаками з повітря, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в п'ятницю.

"Російська Федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed" - усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється", - йдеться у зведенні.

Також Генштаб інформує, що минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних і крилатих ракет типу "Іскандер" по Києву, (знищено нашими захисниками) і 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 46 авіаційних ударів і здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

За даними Генштабу, є загиблі й поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційного удару в районі Галаганівки Чернігівської області.

На куп'янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії на захід від Масютівки Харківської області та біля Куземівки на Луганщині. Завдав авіаційних ударів у районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка - Луганської області.

На лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині. Завдав авіаційних ударів у Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська і Спірного в Донецькій області.

На бахмутському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів у районах Хромове, Біла Гора, Олександро-Шультине Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів у районах Авдіївка та Водяне Донецької області.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійського обстрілу зазнали Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів у районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам'янка Херсонської області.