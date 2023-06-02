На зустрічі "Рамштайн" ухвалять рішення про механізм підготовки українських пілотів - Зеленський

Рішення щодо конкретних обсягів і механізмів підготовки українських пілотів ухвалять на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", написав у Телеграм-каналі в четвер президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Кишиневі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном підтвердили нашу домовленість, досягнуту під час двосторонньої зустрічі в Парижі, щодо підтримки Францією можливостей протиповітряної оборони України", - написав Зеленський.

Ми, зазначив він, готові створити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків. "Доручили міністрам оборони України та Франції спільно працювати над розробкою офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки пілотів, яке буде ухвалене на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" усіма країнами - учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації", - написав також Зеленський.