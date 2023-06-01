Війна на нашій землі, тому формула миру може бути тільки українська - Зеленський



Україна надзвичайно зацікавлена в ініціативах інших держав щодо мирного врегулювання, але виключно на базі української формули миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах зустрічі Європейського політичного співтовариства в Молдові, повідомляє пресслужба глави держави.

"Є у війні агресор, і є жертва. Є той, хто починає війну і заходить на територію іншої держави. Мирний план не може готувати агресор - готують ті, хто постраждав. Війна на нашій землі, тому формула миру може бути тільки наша", - сказав Зеленський.

За його словами, українська формула миру не є остаточною і передбачає простір для дипломатії, якщо "ти не розмовляєш ракетами, як Росія".

"Люди з інших континентів не стоять осторонь, а хочуть приєднатися, щоб закінчити війну. Вони мають повне право висувати свої ініціативи, і ми будемо вдячні, якщо вони прийдуть до нас, не нав'язуючи, а пропонуючи. Це і є діалог", - додав президент.

Водночас, передає пресслужба, Зеленський наголосив: до реалізації мирного плану може долучитися будь-яка країна, крім держави-агресора.

"Не Росія через якусь країну, тому що ми одразу бачимо почерк. Бажано, щоб до нашого мирного саміту було залучено максимальну кількість країн із різних куточків світу. Це дуже важливо", - заявив президент України.