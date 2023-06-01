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22:03 01.06.2023

Готуємо оборонні та політичні рішення на шляху в ЄС і НАТО - Зеленський

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Готуємо оборонні та політичні рішення на шляху в ЄС і НАТО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що робота на саміті Європейської політичної спільноти була спрямована на вирішення оборонних і політичних питань.

"Готуємо нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і нашого просування на землі. Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру", - сказав він у відеозверненні в четвер.

Він подякував "усім лідерам усіх країн, які нас підтримують за цими пунктами. Це не тільки підтримка України - це підтримка реальної безпеки всієї Європи".

Окремо Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн, президентці Єврокомісії, "за підтримку наших ініціатив із захисту наших дітей, із пошуку та повернення маленьких українців та українок, депортованих до Росії".

"Маємо їх усіх повернути, маємо зробити все можливе і неможливе, щоб дати захист усім нашим людям - по максимуму - від будь-яких російських загроз", - сказав він.

 

 

Теги: #ппо #зеленський

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