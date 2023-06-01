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21:46 01.06.2023

Нідерланди мають намір закупити десятки танків Leopard 1 для України

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Нідерланди мають намір закупити десятки танків Leopard 1 для України

Нідерланди хотіли б придбати десятки танків Leopard 1 для подальших поставок Україні, повідомляють у четвер західні ЗМІ.

При цьому нідерландська влада планує купити танки у швейцарської компанії, але така угода потребуватиме схвалення уряду Швейцарії.

Німецькі танки Leopard 1 виробляли в 1965 - 1984 роках. Вони стояли на озброєнні бундесверу до 2010 року, їх змінив Leopard 2. Досі перебувають на озброєнні низки країн.

У травні комісія Ради кантонів Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії виступила за ослаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації військову техніку. За даними швейцарських ЗМІ, йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати таке озброєння.

Аналогічна комісія з питань безпеки іншої палати швейцарського парламенту - Національної ради - висловила таку саму позицію ще в січні цього року.

Тепер, як очікується, цей захід розгляне парламент у повному складі. Планується, що це відбудеться в червні. Однак голова комісії з питань безпеки Ради кантонів Вернер Зальцман зазначив, що навіть у разі ухвалення таких послаблень, вони не набудуть чинності до березня 2024 року.

Швейцарські ЗМІ зазначають, що раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли переспрямувати в Україну придбану військову техніку швейцарського виробництва, однак Берн відмовляв їм, посилаючись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету, яка, зокрема, забороняє передачу зброї в зону активних бойових дій.

 

 

Теги: #україна #танки #нідерланди

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