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21:25 01.06.2023

Зеленський і Макрон підтвердили свою домовленість допомогти захистити українців від російських ударів шляхом підтримки можливостей ППО

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Зеленський і Макрон підтвердили свою домовленість допомогти захистити українців від російських ударів шляхом підтримки можливостей ППО

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підтвердили свою домовленість допомогти захистити народ України від російських ударів шляхом підтримки Франції можливостей української ППО.

Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі в Кишиневі на полях другого саміту Європейської політичної спільноти.

"Президенти України та Франції підтвердили свою домовленість, досягнуту під час двосторонньої зустрічі в Парижі 14 травня 2023 року, допомогти захистити населення України від російських ударів шляхом підтримки Францією можливостей протиповітряної оборони України", - ідеться в тексті заяви.

Також президенти "підтвердили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків, (...) коли це буде доцільно для Повітряних сил Збройних Сил України", що й було домовлено на 12-й зустрічі у форматі "Рамштайн" 25 травня 2023 року.

Також глави держав, з урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами, доручили міністрам оборони спільно працювати з метою розроблення офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки пілотів і технічного персоналу на основі запиту української сторони.

Це рішення буде ухвалено на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" усіма країнами - учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації.

 

Теги: #допомога #заява #франція

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