У Хмельницькому поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства курсанта Нацакадемії Держприкордонслужби

У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини самогубства 19-річного курсанта Національної академії Державної прикордонної служби України, повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

"Сьогодні, 1 червня, близько 05:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні навчального корпусу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову курсант 2-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України, який ніс службу в добовому наряді", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті поліції в четвер.

Зазначається, що потерпілий залишив передсмертне повідомлення. Наразі поліція працює над встановленням мотивів такого вчинку і всіх обставин події.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство.