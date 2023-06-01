Пентагон уклав контракт із компанією Starlink Ілона Маска на надання послуг супутникового зв'язку Україні
Starlink, служба супутникового зв'язку SpaceX, заснована мільярдером Ілоном Маском, уклала контракт із міністерством оборони США на купівлю супутникових послуг для України, повідомляє Reuters у четвер.
"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вони потребують. Супутниковий зв'язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і відомство укладає контракти зі Starlink на послуги такого типу", - цитує агентство заяву Пентагону.
Раніше повідомлялося, що Маск у жовтні 2022 року заявив, що не може дозволити собі безстрокове фінансування Starlink в Україні, що, за його словами, обходиться у $20 млн на місяць.
Як зазначає агентство, "Росія намагалася відключити і заблокувати інтернет-сервіси в Україні, включно зі спробами заблокувати Starlink у регіоні, хоча SpaceX протистояла цим атакам, удосконаливши програмне забезпечення сервісу".
Як зазначається, Пентагон не розкрив умов контракту з міркувань оперативної безпеки та у зв'язку з критичним характером цих систем.