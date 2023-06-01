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19:06 01.06.2023

У Чорне море на бойове чергування виведено чотири ракетоносії із загальним залпом до 24 ракет типу "Калібр"

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У Чорне море на бойове чергування виведено чотири ракетоносії із загальним залпом до 24 ракет типу "Калібр"

ВМС РФ вивели в Чорне море фрегат "Адмірал Ессен", унаслідок чого кількість ракетоносіїв збільшилася до 4, загальний залп - 24 ракети типу "Калібр", повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Продовжуючи нарощування напруги та в пошуках результативної тактики терору населення України, ворог маневрує силами та засобами в Чорному морі. Наразі вкотре збільшено кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні - у море вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Станом на 18.00 у морі перебувають два надводних і два підводних ракетоносії", - йдеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці у четвер.

Як повідомляється, загальний залп може сягати 24 ракети типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим", - наголошують у ОК "Південь".

 

 

 

Теги: #чорне_море #ракетоносії

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