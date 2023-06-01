Зеленський: Ми маємо отримати сигнал для зближення з Альянсом

Україна має робити максимально, щоб зробити крок уперед на зближення з НАТО, сказав на пресконференції в Кишиневі президент України Володимир Зеленський.

"Треба робити максимально все, щоб Україна зробила крок уперед на зближення з Альянсом. І ми маємо отримати цей сигнал від країн НАТО", - сказав він.

"Нам потрібні сучасні винищувачі. Нам важко, немає сучасних винищувачів, але мотивація все одно сильніша. Вдячний, що партнери почули нас. До винищувачів ще треба дожити і ми це зробимо", - зазначив Зеленський.