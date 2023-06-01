Протягом доби ворог завдав 12 ракетних, 36 авіаударів і здійснив близько 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних і крилатих ракет типу "Іскандер" по Києву, які були знищені українськими захисниками, та двох зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Також противник завдав 36 авіаційних ударів і здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - зазначено у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці в четвер увечері.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи ЗСУ відбили 19 ворожих атак.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних із Україною районах. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Містки та Тимоновичі Чернігівської області, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угроїди, Краснопілля, Славгород Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині.

На куп'янському напрямку протягом доби війська агресора вели безуспішні наступальні дії на захід від Масютівки Харківської області, також завдали авіаційних ударів у районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська, Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне, Миколаївка Донецької області.

На бахмутському напрямку протягом доби окупанти завдали авіаційних ударів у районах Хромового та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не здійснював, завдав авіаційних ударів у районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На мар'їнському напрямку ЗСУ відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, здійснив артилерійські обстріли Георгіївки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області, обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.