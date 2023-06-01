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18:40 01.06.2023

Декілька прем'єр-міністрів пообіцяли постачання Україні систем Patriot - прем'єр Польщі

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Декілька прем'єр-міністрів пообіцяли постачання Україні систем Patriot - прем'єр Польщі

Декілька європейських прем'єр-міністрів обговорили із президентом України Володимиром Зеленським навчання українських пілотів експлуатації винищувачів F-16, сказав на пресконференції в Кишиневі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми склали розклад цих занять. Польща допоможе Україні навчати пілотів винищувачів F-16", - сказав він.

За його словами, під час обговорення постачань Україні систем Patriot, він зазначив, "як важливо, щоб інші країни, у яких є ці системи, якнайшвидше поділилися ними з Україною".

"Можу сказати, що ця зустріч була дуже конструктивною і позитивною. Я не хочу говорити тут від імені декількох прем'єр-міністрів. Але декілька прем'єр-міністрів, у яких є системи Patriot, пообіцяли швидке постачання цих систем. Дуже хороші протиракетні та зенітні комплекси для України", - сказав він.

Теги: #україна #patriot

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