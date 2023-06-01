Події

18:02 01.06.2023

СБУ ліквідувала на Сумщині тіньову схему продажу українських товарів для військової промисловості РФ

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Служба безпеки України ліквідувала в Сумській області тіньову схему продажу українських товарів для військової промисловості країни-агресора.

Як повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі, цю схему організував житель Сумської області - власник місцевого підприємства з виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Його спільником став колишній бізнес-партнер, який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець із Луганська.

"Зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні", - наголошується в повідомленні.

На території країни-агресора російські партнери зустрічали зловмисників, розраховувалися за товар і переправляли його підприємствам "Росзалізниці", зокрема в тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що "звичайна" вартість одного агрегату становила $850. Однак, організатори злочинної схеми продавали його окупантам за вдвічі вищою ціною, оскільки в РФ існує гостра нестача відповідних комплектувальних через санкції.

Надалі ворог використовував придбані запчастини для ремонту локомотивів, якими здійснювали перекидання окупаційних військ із тимчасово окупованого Криму на південний фронт.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби переправлення до РФ нової партії стартерів у кількості 50 одиниць.

Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання затриманих було виявлено мобільні телефони, комп'ютери, фінансово-господарську та технічну документацію з доказами злочинної діяльності, а також гранату Ф-1 із запалом.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою. Триває розслідування з метою встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Теги: #схема #сумська_область

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