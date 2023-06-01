Київська влада закликає громадськість до участі в контролі за роботою укриттів

Київська міська державна адміністрація закликає громадських активістів та небайдужих громадян долучитися до роботи з контролю за станом та функціонуванням міських укриттів.

"Півтора місяці тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Вже провели низку спільних інспекцій. Місто закликає долучатися до цієї ініціативи всіх небайдужих киян як громадських уповноважених із таких перевірок", - написав мер столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі в четвер.

Як уточнив Кличко, щоб "приєднатися, звертайтеся на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки".

Як повідомлялося, близько 02:45 1 червня окупанти продовжили серію атак на Київ. Противник атакував балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули двоє жінок і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого бомбосховища. Дістали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці. Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через ненадання доступу до укриття в поліклініці. Слідство ведуть за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Раніше Кличко заявив, що відповідальність за доступність укриттів несуть голови РДА та керівники установ, у яких розташовані укриття.