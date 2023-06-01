McDonald's відновив роботу в Чернігові та Кривому Розі

Компанія "McDonald's в Україні" 1 червня відновила роботу ресторанів у Чернігові та Кривому Розі, повідомляє її пресслужба.

Згідно з пресрелізом, обидва заклади розташовані в центральних районах міст - чернігівський за адресою вул. Кирпоноса, 34, криворізький - на просп. Гагаріна, 2. Заклад у Чернігові працюватиме з 07:00 до 22:00, у Кривому Розі з 07:00 до 21:00. На старті роботи в цих закладах буде представлено скорочене меню, яке поступово розширюватимуть із відновленням ланцюгів постачання і нарощування обсягів складів.

Ресторани дотримуватимуться розширених правил безпеки, за якими в разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси, видає вже оплачені замовлення та зачиняє заклад, щоб працівники та гості могли пройти до укриття. Також у разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади прийматимуть обмежену кількість відвідувачів, щоб уникнути скупчень людей, а команди могли краще відпрацювати оновлені процедури безпеки.

У пресслужбі додали, що з першого дня відкриття в обох ресторанах McDonald's запускає програму "Долоньки щастя" для підтримки "сімейних кімнат", облаштованих при дитячих лікарнях, де хворі діти можуть бути поряд із батьками під час лікування. Приєднатися до акції можна купивши символ благодійності - паперову долоньку або спеціально додану до меню новинку - "МакПиріг яблучний". Весь прибуток із цього продажу компанія перерахує благодійній організації Фонд Дім Рональда МакДональда для розвитку та підтримки "сімейних кімнат".

Мережу розвиває ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 1 червня в мережі компанії в Україні працюють 89 ресторанів.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).