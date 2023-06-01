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14:12 01.06.2023

У парламентах країн-членів НАТО закликали альянс визначитися з перспективами України на Вільнюському саміті - Стефанчук

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У парламентах країн-членів НАТО закликали альянс визначитися з перспективами України на Вільнюському саміті - Стефанчук

Голови комітетів закордонних справ парламентів країн-членів НАТО закликали Північноатлантичний альянс надати Україні гарантії безпеки і визначитися з її перспективами вступу до організації на саміті у Вільнюсі, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Голови комітетів закордонних справ парламентів країн-членів НАТО закликають альянс та глав держав й урядів провести Вільнюський саміт НАТО, щоб визначити шлях вступу України до НАТО й дати чіткі та міцні гарантії безпеки для України", - написав Стефанчук у фейсбуці у четвер.

За словами спікера українського парламенту, у заяві голів комітетів закордонних справ парламентів країн-членів НАТО йдеться про те, що "членство України у НАТО зміцнить стійкий мир не лише в Україні, а й у Європі загалом, і продемонструє, що Росія не має права вето на розширення НАТО, що Україна вільна обирати, до яких організацій безпеки та оборони приєднатися".

У заяві також наголошується, що євроатлантичні цінності, які об'єднують країни-члени НАТО, обстоює та захищає український народ, Україна є сьогодні гарантом безпеки, а членство України в НАТО тільки посилить альянс.

"Ми впевнені, що членство України в НАТО значною мірою сприяло б безпеці альянсу", - наголошується у заяві.

Стефанчук перебуває 1-2 червня з робочим візитом у Вільнюсі (Литва), де бере участь у саміті глав парламентів країн-членів НАТО. 

Теги: #нато #стефанчук #парламенти

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