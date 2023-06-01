На Бахмутському напрямку 59 окупантів знищено, 103 дістали поранень, один потрапив у полон

На Бахмутському напрямку за добу відбулося чотири бойові зіткнення, 59 окупантів було знищено, 103 дістали поранень, один потрапив у полон, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ворог значно зменшив свою активність на Бахмутському напрямку. За останні дні відбувається мінімум бойових зіткнень, за цю добу чотири було. Ворог продовжує прикривати свої ротаційні заходи вогнем ствольної та реактивної артилерії. За цю добу 436 ударів завдав. Ми також завдавали ударів у відповідь. Під час бойових зіткнень і ударів 59 окупантів було знищено, 103 дістали поранень, один потрапив у полон", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

На Бахмутському напрямку також було знищено дві станції радіоелектронної боротьби (РЕБ), БПЛА ZALA, гармату "Гіацинт", два автомобілі з боєприпасами, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс.

На Лимансько-Куп'янському напрямку, за інформацією Череватого, відбулося шість бойових зіткнень, 23 авіанальоти, 522 артобстріли. Всі атаки ворога було відбито. Під час відбиття атак 52 окупантів було знищено, 85 дістали поранень, четверо потрапили в полон.

"Знищено танк Т-72, БТР-70. Потрібно зазначити, що це дуже стара модель, і характерно, що вони вже починають їх використовувати. Також знищено гаубицю Д-30, міномет, станцію РЕБ і командно-спостережний пункт ворога", - повідомив речник.