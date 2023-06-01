У Києві скасували всі заходи до Дня захисту дітей

У Києві скасували всі заходи, заплановані з нагоди Дня захисту дітей, повідомив мер Віталій Кличко.

"Усі заходи в районах міста, заплановані до Дня захисту дітей, скасовано", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомлялося, у ніч на четвер РФ атакувала ракетами Київщину та столицю. В Києві загинули троє людей: 9-річна дівчинка, її 34-річна мати та 33-річна жінка. Ще 12 людей дістали поранень.

Під час чергової атаки Росії в Києві пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.