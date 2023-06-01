Події

08:47 01.06.2023

ЗС України за добу ліквідували 460 окупантів, 14 артсистем і 7 БПЛА

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ЗС України за добу ліквідували 460 окупантів, 14 артсистем і 7 БПЛА

За добу знищено 470 окупантів, 7 БПЛА, 14 артсистем, 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 6 бронемашин, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗС України в четвер.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 208370 (+460) осіб, ліквідовано, танків - 3804 (+2) од, бойових броньованих машин - 7478 (+6) од, артилерійських систем - 3474 (+14) од, РСЗВ - 575 (+0) од, засобів ППО - 333 (+0) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 298 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3131 (+7), крилаті ракети - 1107 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6239 (+9) од, спеціальна техніка - 458 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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