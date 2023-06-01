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00:51 01.06.2023

Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО

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Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО

Сенат Чехії в середу ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Сьогодні Сенат Чеської Республіки ухвалив важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору", - написав він у фейсбуці.

За його словами. у ухваленій постанові, зокрема, йдеться, що Україна демонструє рішучість і готовність захищати євроатлантичні цінності.

Також на користь безпеки Чеської Республіки, щоб Україна перемогла російську агресію та приєдналася до НАТО.

Крім того, Чехія підтримує навчання, надання зброї та іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.

Водночас у резолюції Сенат Чехії зазначає, що Вільнюський саміт має підтвердити сильну політичну відданість Україні.

"Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу і збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН", - зазначив Стефанчук, подякувавши "чеським друзям за підтримку". 

Теги: #україна #резолюція #чехія #стефанчук

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