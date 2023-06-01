Події

00:43 01.06.2023

Стефанчук розраховує на підтримку парламентами країн НАТО заявки України щодо вступу до Альянсу

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Стефанчук розраховує на підтримку парламентами країн НАТО заявки України щодо вступу до Альянсу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, сподівається на підтримку парламентами країн – членів НАТО заявки України щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу.

"Я хочу переговорити на саміті (зустріч спікерів парламентів країн-членів НАТО та України у Вільнюсі – ІФ-У) зі своїми парламентськими колегами, спікерами про те, щоб вони надали парламентську підтримку Україні... Щоб парламенти країн, що входять до НАТО, висловилися за ухвалення заявки України до НАТО", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Спікер нагадав, що такі рішення вже ухвалили парламенти Литви, Польщі, Естонії. "Буквально завтра ми очікуємо на приємні новини з Латвії", - анонсував Стефанчук підтримку латвійським парламентом заявки України про вступ до НАТО.

Голова Верховної Ради також повідомив, що планує провести у Вільнюсі в рамках саміту глав парламентів країн-членів НАТО понад 10 зустрічей, зокрема з президентом ПА НАТО, колегами із Великобританії, Литви, Естонії, Словенії.

"Тут ми говоритимемо про майбутнє НАТО і про майбутнє НАТО з Україною. Пріоритет для України - розпочати той шлях, який уже пройшла Фінляндія і яким йде Швеція", - зазначив Стефанчук.

Стефанчук візьме участь у зустрічі глав парламентів країн-членів НАТО у Вільнюсі.

Теги: #нато #рада #україна

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