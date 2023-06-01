Ворог зупинив наступальні дії на Бахмутському напрямку, але збільшив кількість артобстрілів

Російські окупаційні війська зупинили наступальні дії на Бахмутському напрямку, але збільшили кількість артилерійських обстрілів, пропорційних часом найважчих боїв за Бахмут, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Наступальна активність ворога на Бахмутському напрямку зупинена. Так здається за новинами, що там затишшя. Але це не можна називати затишшям. Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він змінює інструменти. Кількість обстрілів сьогодні пропорційно з часом найважчих боїв за Бахмут", - написала вона у телеграм-каналі.

За її словами, росіяни зараз займаються перегрупуванням та заміною "вагнерівців" на регулярні війська, проте українські військові всіляко заважають їм це робити.

Маляр наголосила, що під контролем сил оборони залишаються околиці міста Бахмут у південно-західній частині. Також ЗСУ контролюють вхід до самого міста.

"Просування наших військ на флангах було призупинено кілька днів тому. Але це не означає, що вони стоять, вони виконують інші військові завдання, які ми не можемо оголошувати. Ці завдання спрямовані на підвищення боєздатності наших військ", - розповіла вона.