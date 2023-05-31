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21:26 31.05.2023

США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger

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США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger

Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакета військової допомоги для України, який містить боєприпаси для систем ППО Patriot, системи протиповітряної оборони Avenger і зенітні комплекси Stinger.

"Сьогодні Міністерство оборони (МО) оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони. (...) Цей пакет допомоги у сфері безпеки також містить артилерію, засоби захисту від озброєнь і боєприпаси, включно з десятками мільйонів набоїв для стрілецької зброї, на суму до 300 мільйонів доларів США, щоб допомогти Україні продовжувати захищати свою суверенну територію", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міноборони США в середу.

Зазначається, що в цей пакет військової допомоги входять додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot, ракети AIM-7 для систем ППО, системи протиповітряної оборони Avenger, зенітні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Крім цього, входять артилерійські снаряди 155-мм і 105-мм, 105-мм танкові боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, авіаційні ракети Zuni, боєприпаси для безпілотних авіаційних систем, протитанкові системи AT-4.

Також США передають Україні понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї, обладнання та системи для розмінування, боєприпаси для руйнування перешкод, прилади нічного бачення і запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Зазначається, що США "продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі".

 

 

 

Теги: #сша #військова_допомога

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