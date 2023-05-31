Апеляційна палата ВАКС залишила чинним арешт Князєва, але знизила розмір застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва у вигляді тримання під вартою, однак знизила розмір альтернативної застави, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні в середу, 31 травня.

Розмір застави для Князєва рішенням суду було зменшено зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

Як зазначає пресслужба ВАКС, рішення набуло чинності з моменту оголошення і не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Як повідомлялося, 16 травня керівник САП повідомив про підозру голові Верховного суду Всеволоду Князєву та адвокату Олегу Горецькому, викритих на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч.4 ст.368 КК України.

18 травня Горецькому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 80 млн грн.

Того ж дня суд обрав запобіжний захід для Князєва - тримання під вартою з альтернативою застави в 107,36 млн грн.